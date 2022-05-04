獨／勾惡嗆「持久戰」5/5如期赴約 連千毅：看懂是誰在搞事了吧？｜中時新聞網

勾惡最終聲明。

近期知名YouTuber「勾起你心中的惡」（勾惡）和臉書直播主連千毅槓上，因為勾惡爆料連千毅發行的NTF有詐騙嫌疑，兩人不僅在網路上隔空對嗆，勾惡真實身分也被起底，連千毅也憤而提告，甚至連雙方大哥都出面談，才平息風波；豈料，勾惡4日深夜突發聲明，堅持5日18點還是會到某個地方直播，為此連千毅無奈說，「長輩都講好了還在興風作浪」，對勾惡行為不予回應。

勾惡和連千毅紛爭成為網路上最受關注話題之一，勾惡爆料連千毅疑似透過NFT詐騙粉絲，隨即勾惡真實身分也遭起底，連千毅氣得對勾惡提告外，還喊話5月5日當面辯論，緊張氛圍傳出讓警方都很頭痛，戒備出現非法集會、鬥毆等危險場面。

勾惡4日深夜突發聲明，堅持5日18點還是會到某個地方直播，為此連千毅無奈說，「長輩都講好了還在興風作浪」，對勾惡行為不予回應。(圖/ 摘自《勾起你心中的惡》YouTube頻道)

不過，兩人的事情讓他們上頭「大哥」都看不下去，跳出來談論這件紛爭，也要他們不要造成社會騷動，畢竟如此交惡也讓長輩跟共同好友或粉絲所不樂見；而連千毅隨後也刪除攻擊勾惡的文章和影片，5月5日之約也確定取消。

沒想到4日深夜勾惡突然發布影片「最終聲明」，指出該受懲罰的人還是沒有受懲罰，所以他5月5日下午6點還是會到某個地方開直播，也請粉絲看到他都不要來找他合照；而連千毅在得知勾惡聲明後，對於他的行為無奈地說「不予回應」，但也提出自己想法，「長輩都講好了還在興風作浪」，還說大家應該看得很清楚，「真正在社會上鬧事的人是誰」。