平庸的人最辛苦嗎？有男子在網上分享心情，他表示學校成績好的同學出社會不是醫師、律師，就是月薪破10萬的會計師、工程師，另外在校成績較差的會去當業務，或是開直播賣商品賺錢，成績中等的出社會多數進公司，淪為「高工時低薪」的社畜；此論點也讓大批網友狂認同，但也有網友卻認為「不敢冒險反而怪環境不就應該甘於平凡嗎？」。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他表示現今出社會的新鮮人，都已經經歷過「基測PR值」、「學測」時代，他發現在校成績中等的人，出社會最可悲了，他這樣分析，在校成績頂尖的人出社會通常是醫師、律師、工程師或會計師，這幾類收入不會太差，努力個3至5年，月薪破10萬不是問題。

有男子認為在校成績普通，出社會最可憐淪為「高工時低薪」的社畜。（示意圖/shutterstock）

至於在校成績較差這一類人，他表示出社會通常會變成技師、業務，或是黑色會人士，由於這類人懂得社交與經營人際關係，做業務也都當得不錯，現今又流行8+9文化，開直播賣東西也很賺，甚至認為當個排氣管技師，年薪破百也不難。

但是，在校成績中等的多數都進公司做文書、美工設計，高工時又低薪，輸給很會讀書的人，業務技巧又比不過不會念書的，讓他感嘆只能淪為社會中最可憐的「社畜」。

文章一出，引起網友深深體會，紛紛留言表示，「不能再同意更多」、「看到那些做詐騙直銷的輕鬆躺著賺都比我還多，然後我還在乖乖當老板的奴工」、「中肯」、「你的觀念我同意，但不同意會計師、工程師是好工作」、「我覺得科系比較重要」、「好像是這樣」、「還以為只有我這樣想」。

有男子認為在校成績普通，出社會最可憐淪為「高工時低薪」的社畜。（翻攝自Dcard）

另外還有網友在提出，成績中間，個性平淡，家境又普通最吃虧，認為雖然不是最差，但是要和其他人競爭，卻也拿不出什麼東西來比；此論點也引發許多網友紛紛表示「已經很努力但是趕不上聰穎跟有資源的人」、「真的認同」、「哭了」、「至少能存活下來，只是...」、「真的，尤其家境差直接輸一半」。

但也有網友持反對意見認為，「成績最好跟會不會賺錢是兩回事」、「所以要找出自己的興趣、專長」、「不過成績最好的，收入多不是最高的」、「術業有專攻」、「其實你窮到，餓到，就能決定你多有企圖心」、「成績不怎麼樣選理組，工作薪水都有一定水準」。