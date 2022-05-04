正在歐洲訪問的日本首相岸田文雄，日本時間今天下午在梵蒂岡與天主教教宗方濟各會談，兩人除在恢復烏克蘭和平的決心方面達成一致看法，也確認朝實現「無核武世界」合作。

日本放送協會（NHK）報導，日本時間今天下午3時30分左右起，岸田跟方濟各（Pope Francis）進行約30分鐘會談。這次是日本首相時隔約8年再度訪問梵蒂岡，並跟教宗進行會談。

岸田在會談中表示，能在兩國建交80週年會晤方濟各備感光榮；對方濟各2019年訪問日本時，能造訪遭受原子彈攻擊的廣島與長崎，也表達感謝之意。

他說，方濟各當時對和平及邁向「無核武器世界」所釋出的訊息，都深深烙印在許多日本民眾心裡。

岸田說，自己身為原爆地廣島出身的首相，希望跟梵蒂岡合作邁向「無核武世界」。

兩人在會中也針對烏克蘭情勢交換意見，除了譴責殺害平民的行徑外，對結束殘暴的軍事入侵、恢復和平的決心都有一致看法。