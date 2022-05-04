灰熊布魯克斯(左)伸手打在勇士小裴頓頭上，被判決二級惡性犯規。（美聯社）

灰熊藉著勇冠三軍的莫蘭特（Ja Morant）在G2扳平戰局，同時勇士替補控衛小裴頓（Gary Payton II）在比賽中受傷，情況看來不太妙。勇士總教練科爾（Steve Kerr）對於灰熊的粗暴防守相當不滿，批評「這不是激烈碰撞，這根本是骯髒的動作。」

Dillon Brooks was ejected for this flagrant 2 on Gary Payton.



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小裴頓第一節快攻上籃，起跳騰空卻被身後的布魯克斯（Dillon Brooks）狠狠一臂打落地面，這一擊很重，直接打在小裴頓側頭部，造成小裴頓著地時跌傷左手肘。布魯克斯被吹二級惡性犯規驅逐出場，小裴頓罰完球之後因傷退場。美媒The Athletic記者報導小裴頓是手肘骨折。

科爾說：「寸土必爭的季後賽本來就會激烈碰撞，但聯盟有規則底線的，你不可以毀掉對手的職業生涯，包括瞄準別人的頭、把人從半空中打下來。小裴頓過去努力了6年要在聯盟站穩腳跟，季後賽本該是他發光發熱的機會，直到某個傢伙衝過來弄傷他的手肘。」

小裴頓的父親是名人堂球星「手套」裴頓，他仍在2016年選秀落榜，全靠自己力爭上游，在發展聯盟、10天短約之間掙扎，最終搶得一席之地。今年是他生涯首度在季後賽上陣，對灰熊G1他上場23分鐘立下戰功。

TNT球評巴克利（Charles Barkley）、俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）都認為布魯克斯不是故意的。歐尼爾說布魯克斯確實是想要打火鍋，但他沒有起跳、動作沒做到位才釀成意外。巴克利進一步解釋小裴頓著地的方式有誤，這時候應該盡量用肩膀、背部、臀部等身體部位著地，而不要試著用雙手去撐，因為手肘、手腕、手指都是非常脆弱的。