25歲DJ藍星蕾（Amber Na）出生於馬來西亞，五官甜美的她擁有沙漏型S曲線與E級上圍，過去因一張辣照被網友封為「平交道女神」。前陣子她本來要跟國民姊夫具俊曄在夜店上演DJ夜店，當時因疫情考量而失之交臂；今(4日)她曬出穿細肩帶小可愛玩刷盤的影片，畫面中她低胸曬出豐滿UU，雄偉上圍隨著音樂節奏晃動的樣子，讓所有網友噴鼻血被一秒電暈。

藍星蕾今(4日)在IG分享一段她當DJ的影片，只見她頂著一頭率性波浪捲長髮，臉上掛著大鏡框墨鏡展現嘻哈風，身穿短版灰色細肩帶小可愛，搭配下身掩不住翹臀的灰長褲，在唱盤機前大玩刷盤特技，時而掛著耳機完全展現DJ本色；畫面中一位白T男士同行在旁，一邊點頭打拍子一邊幫她助聲勢；藍星蕾玩刷盤的同時身體隨音樂律動，胸前快要溢出的絕美UU晃動不停，超辣演出讓看的人都被一秒電暈。

她寫道：「Listen（聽著）」，網友看了噴鼻血大讚：「妳一定要來倫敦」、「Wow美又性感」、「好厲害」、「超棒的音樂」、「妳是最棒的」、「我最愛的DJ」、「造型太神了」、「棒棒」、「酷喔」、「目不轉睛」、「我好暈…」、「好抖」，不到半天近萬人點讚，刷起無數排愛心。

藍星蕾兼具才藝和美貌，她從小就對音樂和表演有興趣，並兼具模特兒、DJ、演員、主持人與小提琴家的身分；藍星蕾同時還是一位美女學霸，擁有新加坡奧林比亞大學的法商碩士學歷。以DJ打響知名度的藍星蕾刷盤技術了得，曾代表新加坡在2016年獲得亞洲百大女DJ的殊榮，而藍星蕾近年則把演藝重心放在台灣，推出性感寫真書銷售瞬間秒殺外，也在綜藝節目及外景節目擔任助理主持。