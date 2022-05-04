一分錢真的只能買一分貨！1名網友在網路上看到能用半價買到AirPods耳機，下單後拿到實品發現「只有單耳」，且造型、設計疑似非原廠，讓他傻眼又無奈；其他網友則留言「這叫Air Pod，後面不加s」、「沒給你造型喇叭就不錯了」、「沒問題呀，蠻實用的」。

該網友在臉書「爆廢公社」發表1張照片，照片中的藍芽耳機造型相當特殊，雖然貌似蘋果商品AirPods，但寬度整整小了幾乎1倍，整體設計也略顯粗糙，疑似是山寨仿冒品，而裏頭一打開竟只有「單邊耳機」，原PO也發文笑說是「半價買回來的AirPods」。

網友用半價買到AirPods耳機，下單後拿到後竟發現「只有單耳」，而造型、設計疑似非原廠，讓他傻眼又無奈；其他網友則說「這叫Air Pod，後面不加s」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛留言「沒給你造型喇叭就不錯了」、「可以幫它徵婚？」、「至少你收到是耳機，我收到的是蓮蓬頭」、「單數不能加S」、「這叫Air Pod，後面不加s」、「這樣可以分開充電好像還不錯」、「Airpods梵谷聯名款」、「沒毛病啊」、「你買到的是戶外式蓮蓬頭，7天內應該能退」、「很實用啊，我都戴一邊的」。

也有不少網友分享用半價買到商品後傻眼的經驗，像是有網友半價買到面膜鏡只能敷額頭，也有網友用半價洗車，業者真的只洗了車身半邊；不過據悉如果真的弄丟AirPods單邊耳機或弄丟充電盒，其實可以到Apple線上商店預約維修時間，只要給店員AirPods序號就可以買到單邊耳機或是只買充電盒。

也有不少網友分享用半價買到商品後傻眼的經驗，像是有網友半價買到面膜鏡只能敷額頭，也有網友用半價洗車，業者真的只洗了車身半邊。（翻攝自臉書「爆廢公社」）