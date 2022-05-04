立委魯明哲老婆、助理確診 本人快篩陰性居家隔離辦公。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

國民黨桃園市立委魯明哲，4日晚間在臉書表示，自己的老婆以及1名國會助理經核酸檢測陽性確診，即日起他自己及國會辦公室同仁，將進行3＋4居家隔離辦公，而中壢區地方服務處未受影響，一切業務照常。他也說，自己已經行二次快篩，結果皆為陰性，將持續自主健康管理，近期將會透過遠端視訊方式進行立法院問政工作。