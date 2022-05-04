立委魯明哲老婆、助理確診 本人2次快篩結果出爐 20:052022/05/04 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委魯明哲。（資料照/劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委魯明哲老婆、助理確診 本人快篩陰性居家隔離辦公。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真) 國民黨桃園市立委魯明哲，4日晚間在臉書表示，自己的老婆以及1名國會助理經核酸檢測陽性確診，即日起他自己及國會辦公室同仁，將進行3＋4居家隔離辦公，而中壢區地方服務處未受影響，一切業務照常。他也說，自己已經行二次快篩，結果皆為陰性，將持續自主健康管理，近期將會透過遠端視訊方式進行立法院問政工作。 中市研議學校代開居隔單 議員盼學生加保疫苗險 電子圍籬也要退場 陳時中：這2天找地方政府談 #立委 #魯明哲 #居家隔離 #辦公 #老婆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升溫 何敏誠兒爭接棒與立委組消毒隊 15:012022/05/04 政治 嘉縣＋139 足跡出爐 嘉縣府、南華大學、3國小入列 14:072022/05/04 生活 人妻狂拍裸照私密片給小王 他綠光罩頂怒告吞敗訴關鍵曝 14:582022/05/04 社會 確診、居家隔離文件塞車免驚！產險公會：契約請求權有2年時效 14:132022/05/04 財經 全台5.2萬人居家照護中 口服藥明配送各縣市 15:572022/05/04 生活 民進黨新北第二選區初選湧言會戰贏蘇系 李宇翔大勝黃韋鈞 11:462022/05/04 政治 日本自民黨青年局訪台 挺台參與WHO及CPTPP 12:312022/05/04 政治 澎湖破百染疫！單日暴增29起確診 學生高達13例 17:582022/05/04 生活 稱「黨籍立委」都挺選桃市長 呂玉玲：沒聽過朱立倫笨蛋說 11:372022/05/04 政治 嘉義縣單日確診人數首度破百 今＋139 12:512022/05/04 生活 小煜兒快篩陽性 揭急診室亂象 04:102022/05/04 娛樂新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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