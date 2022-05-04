財政部賦稅署表示，今年使用牌照稅於4月1日開徵，繳納期限原為4月30日，因適逢例假日及因應銀行業勞動節補假，繳納期限順延至5月3日，逾期繳稅者，每逾3日按滯納數額加徵1％滯納金（最高加徵10％），逾30日仍未繳納者，將移送強制執行。

換言之，依使用牌照稅法第25條及稅捐稽徵法第20條規定，個人如果未在5月6日（含當日）前繳牌照稅，也就是繳稅期限後3日內完稅免罰；然而，車主在5月7日仍未繳牌照稅則屬於逾期3日，需繳滯納金。