牌照稅未繳 5月7日起要罰 20:052022/05/04 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部賦稅署表示，今年使用牌照稅於4月1日開徵，繳納期限原為4月30日，因適逢例假日及因應銀行業勞動節補假，繳納期限順延至5月3日，逾期繳稅者，每逾3日按滯納數額加徵1％滯納金（最高加徵10％），逾30日仍未繳納者，將移送強制執行。 換言之，依使用牌照稅法第25條及稅捐稽徵法第20條規定，個人如果未在5月6日（含當日）前繳牌照稅，也就是繳稅期限後3日內完稅免罰；然而，車主在5月7日仍未繳牌照稅則屬於逾期3日，需繳滯納金。 牌照稅開徵 5月3日前要繳稅 牌照稅綁定行動支付 最高享9％現金回饋 #使用牌照稅 #繳納期限 #加徵 #滯納金 #繳牌照稅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美取消川普時代日本鋼鐵稅 04:102022/02/09 全球財經 合庫台灣Pay繳牌照稅 樂享回饋 04:102022/04/13 投資理財 隔離卡到報稅期限 可展延 04:102022/04/27 財經要聞 房屋稅將於5月1日開徵 10:172022/04/25 區域情報-台北 使用牌照稅即將開徵 開徵車輛數達786萬輛 19:152022/03/28 財經 稅務法務－牌照稅4月1日起繳納 上看651億 04:102022/03/29 產業特刊 台灣Pay繳牌照稅 合庫放送500點紅利點數回饋 22:142022/03/29 財經 家庭看護工5月起納職災保險 04:102022/02/07 生活新聞 合庫台灣Pay繳牌照稅 享三重優惠 04:102022/03/30 全球財經 拜登可能對中國加徵新關稅 04:102022/02/11 話題觀察 繼承人可「用這方式」繳納遺產稅 09:562022/03/01 房市新訊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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