疫情升溫的同時，代表民眾居家防疫的時間又要拉長，而且為了避免聚餐、外食，不少消費者又再開始下廚來渡過嚴峻的疫情時間，Uber Eats 「優市」也趁著母親節快來臨，精選了特級肋眼、干貝、龍蝦等高檔食材，還有鮮花、蛋糕、養顏與健康禮盒等歡慶商品，更攜手知名主廚吉克JEEK獻上日式、泰式、韓式三道30分鐘異國料理，讓想要下廚的新手免煩惱。

Uber Eats攜手知名主廚吉克獻上日、泰、韓三道料理，助攻想要親自下廚的消費者！（Uber Eats 提供）

此次吉克JEEK將教大家烹調3道料理，包括「明蝦干貝天婦羅」、「大蔥海鮮煎餅」及「綠咖哩炒和牛」，Uber Eats也於今日（4日）公布第一集「日式天婦羅」料理影片，並將於7日、8日在Uber Eats官方臉書分享「Uber Eats 優市 X 吉克主廚「即刻」救援母親節」獨家推出第二、三集料理影片；另Uber Eats「優市」寵愛媽咪專區5月6日開賣，搭配Uber Eats新用戶「寵愛媽咪五折慶」限時優惠序號，可享兩筆訂單各5折優惠，單筆最高折抵200元。