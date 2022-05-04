本土疫情升溫，帶動消費者健康意識高漲；Yahoo奇摩購物觀察，今年母親節防疫保健品成為熱門選擇，整體業績較去年同期成長近4成，其中，葉黃素、魚油、維他命發泡錠最受消費者青睞，趁母親節檔期，送媽媽保健防疫最實用；防疫清潔用品如抗菌洗衣膠囊、抗菌銷售噴霧、抗菌濕紙巾，銷量也有明顯成長。

Yahoo奇摩超級商城發現，近期平台保健品如維他命B群、葉黃素最為熱銷；兒童保健則以綜合維他命、高鈣類商品最為受歡迎。

Yahoo奇摩超級商城公布「與疫共存 - 抗疫保健熱銷榜」，強健身體、日常保養提升防護力的維康益氣飲奪冠；老少皆宜的綜合維他命強勢入榜，德國維他命C發泡錠、三多維他命C＋E口含錠、台塑生醫緩釋B群雙層錠分佔2、4、5名，台塑生醫防禦護康茶則為第三名。

宅經濟持續加速各類店家數位轉型，Yahoo奇摩超級商城今年截至目前為止有3成新進店家為居家生活與保健類別，觀察平台單一店家保健相關商品業績可達5倍翻漲。

為助攻店家拓展網路銷售管道，Yahoo奇摩超級商城祭13週年慶限定優惠，針對頭家推出買一年送一年週慶激省方案，每天14元即可進軍電商、開拓新客群新商機；同時平台祭出下單就抽13萬購物基金，消費滿2000元還有機會獲得1313超贈點，消費者抗疫也能省荷包。