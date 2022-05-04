新冠疫情嚴峻，快篩試劑需求更大，快篩實名制開跑以來，民眾抱怨買不到，朝野立委也要求降價，但防疫指揮官陳時中說，若政府免費提供，或是非常便宜，就會擔心「囤積問題」。PTT網友砲轟，「到底在說什麼？」、「是要確認身體健康的，囤個X啦！」「他真的想選市長？」「還不下台？」「無心防疫就滾啦」。

疫情預期還會持續飆高，快篩試劑需求更大，快篩實名制開跑6天以來，民眾抱怨買不到，朝野立委也要求再降價，但防疫指揮官陳時中說，政府若賣得非常便宜，就要擔心囤積問題。

國民黨籍台北市議員王鴻薇分析，全台快篩實名制販售點有4967處，一日快篩劑最多供應量約39萬份，若以台灣勞動人口1144萬人來計算，平均每人要排隊等30天，「若真有確診者，等到30天，都不知道傳到哪去了，要如何防疫？」

陳時中則回應，進口快篩採購價就是95元，國產則是74.5元，中間包含貼標、分送、物流、藥師服務費等，他當然希望快篩試劑越便宜越好，但若政府免費提供，或是非常便宜，就會擔心「囤積問題」。

對陳時中的「囤積」說被PTT網友罵翻，「要確認身體健康的，囤個Ｘ啦」、「還不下台啊」、「這邏輯世界怎麼跟得上」、「所以承認賣貴了吧？」「一人限買5劑要怎麼囤積」、「趕快下台去選舉」、「有便宜的貨能買，誰會去囤啊」、「護航的快出來啊」、「X話王」、「不愧是民進黨的」、「沒救了」、「他真的想選市長？」「免費每人領一盒有問題嗎」、「備貨量不足就早點承認」、「到處都買的到的時候誰要囤積啦」、「好啦，快去選市長吧」、「買不到才會囤積吧」、「先有貨再說啦」、「817萬人選出來的政府」、「 講這種話會有現世報！」、「現在誰還在囤口罩」、「無心防疫就滾啦」、「這邏輯顛覆基本經濟學」。