行政院繼去年提出首波組織改造修法，增設數位發展部、國防部後備動員署、科技部改制國家科學與技術委員會後，明天行政院會預計通過第二波組織改造修法，除了內政部下設國家公園署等5個部會外，還有交通部改制為「交通及建設部」、經濟部改制「經濟及能源部」、環保署升格「環境資源部」、農委會升格「農業部」等相關修法。

配合行政院組織調整，人事行政總處2010年2月3日制定公布「行政院功能業務與組織調整暫行條例」，將原本行政院轄下37個機關減少為29個，並從2012年啟動組織改造，首波組改相關修法於去年3月行政院會通過，並於去年底立法院三讀通過。

目前尚有內政部、交通部改制為「交通及建設部」、經濟部改制「經濟及能源部」、環保署升格「環境資源部」、農委會升格「農業部」等組改案尚未完成修法，預計明天行政院會通過後，將統一對外說明組改修法方向。

據悉，行政院經進一步整合修法意見後，明天預計通過第二波組改修訪包括內政部下設國家公園署、環保署升格為環境資源部等既定組改方向外，新增原能會改制為核能安全委員會，從原本二級機關降級為三級機關。