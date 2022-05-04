是德科技（Keysight Technologies Inc.）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司宣布推出全新4通道向量信號產生器。該機型具備高達54 GHz的頻率，可在單一儀器中提供高達5 GHz的射頻頻寬和低相位雜訊。

台灣是德科技行銷處副總經理羅大鈞指出，今年5G大規模部署，裝置認證、網路上線同時並進，隨著開放式無線接取網路（O-RAN）漸成熟，5G部署規模將持續擴大。隨著5G裝置滲透率將提升，業界開發重心在低延遲、高可靠性的新型工業物聯網設備，但郊區的5G覆蓋範圍有限，以5G輔助的Level 4等級自駕車今年不一定能亮相。

羅大鈞預期，2028年5G網路將無所不在，除了行動通訊外，包括工業物聯網、數位醫療保健、智慧城市、以及延展實境（XR）應用等。至於6G技術部份，羅大鈞預估第一個商用6G網路有機會在2028年上線。

是德科技全新M9484C VXG微波信號產生器進一步擴展該公司的VXG系列產品陣容。其具備多項即時功能，可支援嚴苛的無線產業應用。M9484C VXG信號產生器搭配V3080A向量信號產生擴頻器，可將頻率範圍擴展到110 GHz，以滿足最新與不斷演進的標準需求。

現今許多5G新興行動通訊、6G研究、衛星通訊和雷達應用，均使用寬廣的頻率範圍，最高可達毫米波（mmWave）頻譜。因此，測試這些應用時，須使用超高頻寬的信號產生器，以便產生所需的毫米波信號。此外，這些新興應用採用空間分集、空間多工和波束成形等複合式天線技術，以提供實現高傳輸速率和穩健通訊所需的分集、多工和天線增益。

是德科技全新M9484C VXG微波信號產生器讓客戶可降低測試系統配置的複雜性，並透過單一儀器，進行精準且可重複的多通道量測。新儀器為客戶提供的優勢，包括可支援最嚴苛的寬頻及高達110 GHz頻率的多通道測試信號之可擴充架構，包括可產生高達5 GHz射頻頻寬的測試信號；V3080A向量信號產生擴頻器，涵蓋9 kHz至54 GHz的頻率範圍，並大幅擴展到110 GHz；支援多天線測試應用，如精準相位同調和時序同步的MIMO與波束成形應用。

在完整整合、校驗和同步的信號產生器，可提供低相位雜訊，並將量測不確定性降到最低，包括在高輸出功率下，以低誤差向量幅度（EVM）和失真，克服毫米波頻率下常見的高路徑損耗；透過先進的直接數位合成（DDS）技術提供射頻效能，能準確地分析待測裝置（DUT）的特性；可實現精確的多通道/多儀器同步和觸發測試應用。

具備即時信號處理和完整的信號產生功能，可支援各種複雜的測試情境，並簡化接收器和效能測試的複雜性，包括PathWave信號產生軟體支援MIMO即時衰減，以測試基地台是否符合3GPP 5G NR需求；每個射頻通道可模擬8個虛擬信號，一台儀器最多可模擬32個信號，大幅簡化了複雜的接收器測試情境；利用預先定義的相符性測試設定、自動信號分析配置功能，以及圖形操作介面，簡化測試工作流程。

是德科技最新的M9484C VXG信號產生器可在多個一致性通道中，產生高頻率、寬通道頻寬信號。工程師能夠透過這些功能達成前所未有的創新設計，可實現更高的頻率、更寬的頻寬和多通道應用，確保其符合最新和不斷演進的標準測試要求。以單機方法簡化多機解決方案的量測設定和複雜的校驗程序，以節省時間，並減少改變設備配置和布線時很容易發生的量測誤差。使用全新DDS架構，可消除傳統類比I/Q調變器常見的信號缺損，並提供先進的信號傳真度、輕鬆產生寬頻信號。