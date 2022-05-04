防疫保單之亂已快讓醫療量能「崩潰」，危及救命機會，新光醫院副院長洪子仁4日呼籲金管會、疫情指揮中心、保險業及醫界代表應儘速展開四方對話，尋求可能的解決方式，紓緩目前民眾為開立醫生或確診證明，不停穿梭醫院與擠爆急診室，影響醫療系統與急診室的救命功能。

洪子仁表示，防疫保單之亂無法責怪任何一方，因為當初保單設計時，沒有人可以料到新冠肺炎會快速轉為「輕症化」、「流感化」，導致確診人數大量增加，但民眾又因要取得保單理賠，堅持要取得確診證明，加重醫療與衛服系統的負擔。

外界建議若將新冠肺炎降到第四級法定傳染病，保單即不理賠，可紓緩保單加重疫情及醫院負擔的情況，但洪子仁說，現在疫情指揮中心不可能馬上將新冠肺炎由第五類傳染病降為第四類，即比照流感，重症才通報，他預估最快可能要今年6、7月才可能評估降級。

主要是第五類法定傳染病代表對此病毒不了解、不確定，擔心造成流行及極大傷亡，所以必須透過政府統一指揮調度，指揮中心必要時可以限制部分行業營業時間、人潮流動等，若降級就無法掌控疫情，恐更易造成醫療量能爆表，所以洪子仁說必須要等確診人數到達頂峰開始往下降時，才可能評估降級。

至於自篩陽性即確診，洪子仁說短期內也不可能實施，因此這必須「醫生認定」，執行上有困難，且民眾自篩後陽性，也無法申請保單理賠，還是會拼命往醫院衝

洪子仁建議，金管會、指揮中心、保險公會及醫界代表應儘速展開四方對話，藉由集思廣議，找出最可能的解決方案，不要再讓民眾因為要取得保單理賠，輕症也硬往醫院擠，急診室救命的功能被想開確診證明的民眾塞爆。