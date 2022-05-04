大同電鍋在台灣人人皆知，最近則成了扭蛋主角，日前就有一位日本扭蛋愛好者將開箱影片上傳Tiktok上，成為可在掌上把玩的電鍋非常可愛，吸引大量網友觀看。

孩童聲旁白說：「這個扭蛋超強的！」接著他用小夾將電鍋內的配備一一展示出來，還包括了擬真度百分百的飯匙、量米杯和蒸架，還移動手讓蒸架上的蒸氣孔更醒目。

他最後將鍋與所有配備全放手心，連食譜也在其中。旁白最後說：「如果扭出有附包子的，那就真的太幸運了！」短短影片將「台灣之寶」介紹給全世界，光在Tiktok就獲得61.9K次（截至5月4日）收看。