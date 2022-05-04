俄國與烏克蘭的戰爭發生至今，雙方處在僵持局勢，然而戰爭可能往其他地方擴大，就在上星期，摩爾多瓦的東部地區-「涅斯特河沿岸」(Transnistria)發生了幾場爆炸，俄國聲稱是烏克蘭造成的。涅斯特河岸這個奇特地區開始受到前所未有的關注，「商業內幕」(BusinessInsider)發表了一篇採訪報導，提到生活在此處的人們，處在一個國非國的地區，有些說摩爾多瓦語(也就是羅馬尼亞語)人，對此處當家的俄羅斯「維和人員」的恐懼越來越大，但也有俄國勢力支持者，相信一切的亂局都是西方世界，以及「可惡的烏克蘭人」造成。

50多歲的維克多•貝斯萊加（Victor Besleaga），對於自己生活的土地有一種說不清的情緒，他曾是蘇聯認可的空降軍，之後成為警察，卻一夕之間又被定罪成滲透者，現在又必須放下這些情緒生活著。他清楚30年前的1992年，殺死他弟弟的那場戰爭，當時羅斯軍隊突然攻擊距離烏克蘭邊境 20 分鐘僅車程的杜伯薩里車站(Dubăsari)，雖然戰爭只有1人犠牲，然而，那位死者就是他的弟弟。

這要說明前一年，也就是1991年，蘇著蘇聯解體，摩爾多瓦宣布脫離蘇聯而獨立建國，但是原本畫定在摩爾多瓦領土的涅斯特河岸卻發生一場奇特的事，據說當地發生壓迫講俄語的衝突事件，還導致數百人死亡，於是尚未離開的蘇聯駐軍，以保護俄語人口的名義，成立「涅斯特河沿岸人民共和國」脫離摩爾多瓦，迅速與莫斯科結盟，但未被國際社會承認。

蘇軍與車站警察的戰爭，毫無懸念是警察很快放棄武器投降，維克多也是投降者之一，他被視為戰俘送到德涅斯特河沿岸的「首都」蒂拉斯波爾(Tiraspol)，一夜之間，這位曾在白俄羅斯接受過傘兵訓練的蘇軍老兵，變成了「羅馬尼亞『納粹』滲透者」。

顯然俄國很愛用「納粹」這個詞來形容或定義他們的對手。

在接下來的一個月，維克多和其他14名囚徒人擠在一個狹小的地下室牢房，終於在換囚中獲釋。他去了醫院檢查，然後得到「特赦」，再次重新加入了警察，做他之前相似的工作。

維克多所住的莫洛瓦塔努阿，是個位在涅斯特河中的半島，是涅斯特河岸裡的摩爾多瓦領土。(圖/facebook)

維克多所住的莫洛瓦塔努阿(Molovata Nouă)，是個人口只有1800多人的小村子，原本他小時候就讀的小學已變成歷史博物館，裡頭介紹著當地的獨立戰爭，1992年3月2日，村莊保衛隊與試圖進入的俄軍發生衝突，他們炸斷了聯外橋樑，有10 人在衝突中喪生，其中5名死者是戰鬥人員，他們為保持自己是摩爾多瓦的一部分而戰。

他們居然取勝了，俄軍放棄該村，之後經過談判確定此村可以是摩爾多瓦的領土，這樣的結果使得這個村莊變得極為特殊，是摩爾多瓦在涅斯特河沿岸裡的飛地，如同冷戰時期的西德與西柏林。

當年的談判條件是「莫洛瓦塔努阿的安全，由俄、涅、摩三方的維和部隊共管」，然而，這支維和部隊以俄軍做為絕對多數，達到1,500名俄羅斯士兵，與涅斯特河沿岸部隊，和更少數的摩爾多瓦部隊一起行動，這對莫洛瓦塔努阿是非常大的心理壓力。

而且，涅斯特河政府仍然試圖鯨吞蠶食村莊的土地，他們無視1992年的和平協議，經常以各種理沒收村莊的農產，甚至聲稱擁有土地所有權，就為了逼走他們。

維克多說，我們對俄羅斯「維和人員」的看法都很不好，因為他們根本就是非法留在村子裡，在俄烏戰爭爆發後，當地人和「維和人員」的關係也就變得更加糟糕，主要是言語摩擦。

村莊非常擔心「維和人員」會發動突然襲擊，他們可以在幾分鐘內佔領行政大樓，然後對外宣示收復，或解放了該地區。維克多說：「當我們看2014年的克里米亞事件，俄羅斯特殊部隊對克里米亞行政大樓進行了快速入侵，在外界知道發生了什麼之前就結束了，他們當然可能用相同的方法對付我們。」

上星期，涅斯特河沿岸聲稱，首都蒂拉斯波爾的行政大樓遭到攻擊，隔天俄語廣播塔也遭到攻擊，這一切是烏克蘭發動的。烏克蘭否認了這些說法。

僅管涅斯特河沿岸的領導人說，他們不會介入身邊的戰爭，但是在首都蒂拉斯波爾，每座政府大樓都懸掛著俄羅斯國旗，而且他們從沒說清楚1992年的那場20分鐘戰爭的真相，包括100多位俄語人被殺的證據。

軍事專家分析，於涅斯特河岸部隊大約1萬人，雖然裝備幾乎都是舊蘇聯時期留下的，「由博物館藏品組成」，但是這樣的兵力總數，是摩爾多瓦軍隊的兩倍多，一但發生衝突，摩爾多瓦不見得能保衛自己。

莫洛瓦塔努阿的的心理壓力就更大，如果涅斯特河岸有意與摩爾多瓦發生衝突，莫洛瓦塔努阿是個非常容易得手的地點，只要俄軍拿下該村，將提供俄語者了一場感覺良好的勝利，克里姆林宮也可以大肆宣傳。

維克多提到另一件事，烏克蘭的衝突，已擴張成親俄派與親摩派的摩擦，維克多的妻子，也就是前文說到的歷史博物館的館長，她名叫亞歷山德拉•貝斯萊加（Alexandra Besleaga），她說 ，家族內就有因為政治問題而看法不同，甚至吵架。

維克多的女兒已經結婚，然而親家就是親俄派，平時很難正常說話，田為親家所說的一切都是「蘇聯很美好」，但我們知道那根本不是事實。

亞歷山德拉說：「我學過歷史，我們看過很多影片，看過YouTube。知道世界是什麼樣子。」

她說，與摩爾多瓦的許多人一樣，這個村莊已經有許多年輕人搬走，去看看廣大的世界，結果留下的都是「蘇聯宣傳的受害者」，這些人懷念蘇聯時代，「人們年輕健康，人人都有工作」，都是這番話。

由於戰爭的爆發，俄羅斯有了新的宣傳，莫斯科說自己是「東正教信仰、傳統家庭的捍衛者」，正在面對來自「腐朽歐洲的不斷攻擊」，俄羅斯正在「保護東歐免受西方 LGBTQ思想的侵害，必須摧毀來自烏克蘭的納粹分子」，「俄羅斯是一個強大的經濟強國」。

這些話對於居住在國外的孩子當然無效，他們返鄉後往往告訴他們的父母，「在西歐的生活要好得多，但無奈的是，他們的父母不相信他們。」

她說，大約三分之一的人口歡迎俄羅斯的干預，當地的八卦是，有些人已經等待這一天許久，囤積了許多盧布。

維克多說，如果真的發生戰爭，他會留下來並再次拿起武器捍衛家園，當然前提是政府認可他的話。

亞歷山德拉則希望丈夫離開，她說丈夫是1992 年戰爭的老兵，已經為自己的家園盡過力了，不要拘泥於土地，只要還有彼此，何處都是家園。當然，她希望永遠不會發生這種選擇，她喜歡和母親住在同一個村子裡。