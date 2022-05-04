「印度神童」阿南德因神準預言2020年新冠肺炎疫情爆發而聲名大噪，但印度媒體《BLTIZ》揭露，阿南德根本不是神童，而是靠財力雄厚的爸媽花錢買廣告造神。針對阿南德被起底，前民進黨立委郭正亮認為，即使人家有運作，也不能解釋為何人家預測得準，「全世界專家那麼多，為什麼全世界都會信阿南德？」

郭正亮今(4日)在《國民大會》節目中表示，現在也在捧阿南德的妹妹是女神童，長得蠻可愛的；有的神通會有缺憾，但阿南德看起來似乎都沒有缺憾，即使人家有運作，也不能解釋為何人家預測得準，全世界專家那麼多，為什麼全世界都會信阿南德？

資深媒體人黃揚明則表示，阿南德家裡是大地主，《BLTIZ》這篇報導疑刻意詆毀阿南德，因2020年阿南德獲得的「GCPA神童獎」，之前就可以買了，為什麼要到他準確預言之後才得這個獎？但不可諱言的，阿南德紅了以後，他的團隊有點過度包裝。

黃揚明接著表示，最早阿南德的YT頻道都是拍阿南德和妹妹玩樂的影片，阿南德從來不否認家裡比較有錢，也有過預測錯誤，曾預測疫情會在2020年7月到9月結束，事後把影片刪除。