上海加速復工復產，上海自由貿易試驗區臨港新片區企業正逐漸擺脫疫情影響，截至目前，臨港新片區規模以上企業復工復產數量占比已過半。

上海自貿區臨港新片區管委會數據顯示，截至5月3日，臨港新片區範圍內復工復產企業已經達到251家，其中規模以上企業164家，規模以上企業中，復工復產企業數量占比達到52％。

同時，臨港新片區全部在廠封閉生產及管理人員總數40651人，返崗在崗員工占總用工人數比例為54.2％。

中證網今（4日）報導，從上海自貿區臨港新片區管委會獲悉，臨港新片區管委會今發佈《臨港新片區全力抗擊疫情助企紓困的若干政策措施》，措施包括防疫支出補貼支持等12條具體舉措。

具體而言，包括對餐飲、零售、旅遊、酒店、冷鏈企業防疫消殺費用給予3個月50％補貼支持；對冷鏈相關企業因防疫需要進行高風險封閉區設施改造及相關防疫物資等支出，經認定後給予20％的一次性補貼。對承租國有房屋從事生產經營活動的小微企業和個體工商戶，2022年免除6個月租金，其中租期不滿1年的按比例免租等。