高雄騎士撞飛老翁 影片曝光「黑絲OL」超吸睛網狂重播

網路上一段車禍事故影片瘋傳，1名騎士在高雄街頭高速飆車，穿梭車陣中相當危險，最後在路口撞飛推車老人，事故影片短短1天累積超過20萬人觀看，但「流量密碼」卻非事故，而是影片開頭有名黑絲襪OL在騎士斜前方等紅燈，網友紛紛喊「影片怎麼只有1秒，看得很開心」、「只有黑絲要好好保護，其他都沒關係」。

YouTube頻道「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」日前分享一段影片，1名機車騎士竟在車水馬龍的道路上一路高速狂飆，穿梭在車陣中，飛快飆駛下果然在一處路口發生意外，當時1名老翁推著推車闖紅燈走在斑馬線上，隨即遭到該名騎士當場直衝撞上，影片曝光嚇壞不少人。

騎士在街頭飆車，在路口撞上推車老人，影片累積超過20萬人觀看，但「流量密碼」卻非事故，而是影片開頭有名黑絲襪OL在斜前方。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」）

影片中該騎士直接撞上該老翁後隨即倒在路邊，行車紀錄器的鏡頭也翻倒，原PO也發文笑說「阿伯這麼急著去哪」；影片短短1天已累積破20萬觀看數，但吸睛的恐怕不是車禍本身，而在「影片最開頭」，原來不少網友發現影片一開頭有名OL身穿黑絲襪在等紅燈，留言紛紛稱「好會剪片，兼顧流量密碼」、「謝謝騎士犧牲自己，造就紳士00:00的流量」、「雖然影片只有1秒，但我也看得很開心」、「只有黑絲要好好保護，其他都沒關係」、「由黑絲開頭到車禍結束，符合這個頻道的宗旨，我給100分」。

不過也有不少網友痛批騎士真的騎太快，相當危險，「勇敢的騎士遇上勇敢的阿伯，這麼多死角速度還這麼快，真的給個大大的respect」、「鑽車鑽到從托車跟阿北中間鑽過去 這個技術我真的佩服的五體投地」。