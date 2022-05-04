老師出造句題，又難倒爸爸了！有名父親在臉書求助網友幫忙，小孩的老師出照樣造句題目「()()又()」，小孩只寫得出2個答案，還差1答案；網友創意無限，不僅有針對疫情時事造樣造句，還有網友寫出「超厭世」4句，讓其他網友瘋狂按讚。

一名爸爸在臉書社團「爆料公社」發文，他表示老師出照樣造句的題目，孩子寫不出來，他想破頭只好上網「跪求造句」；該照樣造句的題目是「()()又()」，原PO小孩指寫了「(生產)(過多)又(賣不掉)」、「(精神)(不佳)又(吃不下)」，但還有一句寫不出來。

老師出照樣造句題，家長想破頭上網求救，卻引發網友創意無限。（翻攝自臉書爆料公社）

老師出照樣造句題，家長想破頭上網求救，卻引發網友創意無限。（翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，網友紛紛留言幫忙，「食慾不振又睡不著」、「GG小又早洩」、「生了小孩又塞不回去」、「空格太多又寫不出」、「快篩難買又難排」、「腦袋不好又摘不掉」、「謊話連篇又不承認」、「媽媽生氣又沒飯吃」、「提早排隊又買不到」、「小三溫暖又懂撩」、「老公腎虧又早洩」、「居家隔離又確診」。

另外有網友在留言處寫出「超厭世」4句，引出1000多位網友笑翻按讚，其照樣造句為「老公偷吃又不擦嘴、小孩調皮又搗蛋、快篩陽性又確診、人生悲慘又無奈、橫批：歸去來兮」。