澳門新冠病毒感染應變協調中心今公布，2名從台灣入境的澳門居民入境檢測呈陽性；2名由香港入境的澳門居民，被列為復陽個案。

其中首名患者為56歲女子，由台灣入境澳門，她於去年5月、6月及12月接種3劑科興滅活疫苗，4月29日在台灣檢測陰性，周日（1日）乘坐JX203號航班由台灣抵達澳門，入境檢測結果不明確，到周一（2日）再做檢測呈陽性；另1名同樣從台灣抵澳的33歲女患者於去年8月和9月接種2劑科興，並於今年4月接種1劑莫德納疫苗，她周一檢測呈陰性，周二（3日）乘坐JX203號航班抵澳後，於入境檢測時確診。兩名患者已送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

至於從香港入境澳門的兩名復陽者分別為一名56歲澳門女子，她於去年7月、8月共接種2劑BNT，持港府發出的疫苗接種豁免證明書；另一名60歲男子則於去年8月接種2劑BNT疫苗，同樣持有港府的疫苗豁免證明書。