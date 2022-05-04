民進黨太保市長初選協調不成，參與登記初選的鄭淑分發聲明質疑黨部作法不公。（鄭淑分提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義縣鄉鎮市長初選上月22日登記截止，針對2人以上登記的番路鄉、大林鎮、太保市3鄉鎮，協調小組決議超額登記參選人簽署「不違紀參選承諾書」，但參與黨內登記的太保市公所祕書鄭淑分、大林鎮曾明宗未簽署，鄭淑分更發聲明質疑黨部作法不公，她面對的是一場不公平的競争，黨部則回應一切皆依照規定的提名辦法，公平、公正、公開。

鄭淑分聲明指出，在尚未開始黨籍登記作業時，嘉義縣黨部就同意特定候選人以大型看板、扇子等文宣掛上民進黨黨徽，表示縣長翁章梁、立委蔡易餘唯一支持，明顯是用指定的方式偏袒特定參選人，是要她知難而退離開民進黨。

鄭淑分說，不願因初選而造成太保市基層分裂，她在協調會中，曾向縣黨部及戴光宗承諾，若8月29日至9月2日地方公職人員選舉正式投票登，除了戴光宗和她，還第3人登記參選太保市長，黨部可直接徵召戴光宗，她完全服從、絕無異議，但協調會結論是民調輸的一方，可轉為代表民進黨參選嘉義縣議員，要求在5月進行初選民調，以確保戴光宗有參選市長和議員2個選項。

鄭淑分說，太保市正面臨最嚴峻的疫情，市長黃榮利帶領公所團隊研擬全民困補助、振興經濟方案，她著急的是太保市能否順利度過這一波疫情難關，而不是急著在這當下取得政黨資格，宣佈參選太保市長。

民進黨嘉義縣黨部也發聲明回應，指民進黨嘉義縣黨部年初通過的選舉辦法期程為5月底前要完成全縣鄉鎮市長提名作業，從公告、接受登記、協調、進行初選都是依照排定的時程在走，而全台各地，不管國民黨還是民進黨，若遇有黨內競爭情事也都以初選機制產生最強人選，嘉義縣黨部一切皆依照規定的提名辦法，公平、公正、公開。

嘉義縣黨部強調，當天協調內容主要是希望雙方即使經歷初選，也要選後團結支持勝出一方，還原當天協調會錄影，縣黨部確認協調會只有溝通協調過程，並無任何決議事項。

嘉義縣黨部希望鄭淑分要回歸黨的提名初選制度，未來黨部也會繼續公正的依照黨的機制完成後續程序，將結果提報上中央黨部審查。