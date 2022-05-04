大陸官方「文旅之聲」4日消息，今年「五一」假期結束，文化和旅遊市場平穩有序，「微旅遊」「微度假」成為主流，「雲展演」「雲演藝」有聲有色。經大陸文化和旅遊部資料中心測算，2022年「五一」假期5天，大陸國內旅遊出遊1.6億人次，同比減少30.2％，按可比口徑恢復至疫情前同期的66.8％；實現國內旅遊收入646.8億元（人民幣，下同），同比減少42.9％，恢復至疫情前同期的44.0％。

文旅分析今年大陸五一假期特色，一、加大優秀文化產品和優質旅遊產品供給，滿足群眾假期出遊需求：

各地在落實好疫情防控要求前提下，加大優秀文化產品和優質旅遊產品供給，防範遊客過度聚集，滿足群眾出遊需求。今年「五一」假期，大陸共有8716家A級旅遊景區正常開放，占A級旅遊景區總數的61.3％。

文旅部推出「鄉村四時好風光--春生夏長 萬物並秀」大陸全國鄉村旅遊精品線路113條。

福建開展「春回福地『藝』起出發」主題文藝活動，推出超過150場線上線下演出和展覽等活動。

江西開展「紅五月 再出發」文旅宣傳推廣季活動，包含了省級層面四大活動及各地市配套活動共1000多項。

新疆結合「肉孜節」舉辦120項旅遊活動和87項文化藝術活動。各地進一步加大惠民力度，增強人民群眾的獲得感。

貴州安排1000萬元資金發放2022年多彩貴州文旅消費券，推出大陸國有A級旅遊景區門票五折、套票打折等系列優惠舉措。

四川開展「五一好去處 安逸走四川」活動，全省122家收費旅遊景區實施門票打折、優惠套票等優惠措施。重慶舉辦「重慶人遊重慶」--旅遊景區惠民活動，全市35個區縣、94個景區推出門票優惠活動。

二、城鄉居民出遊的空間距離、停留時間和消費活躍度進一步收縮：

疫情防控政策動態調整對大陸全國範圍城鄉居民旅遊休閒消費產生較大影響。

九寨溝、杭州西湖等景區客流較往年有較大幅度下降。三亞酒店平均入住率20.57％，同比下降超六成。城市公園、開放式景區景點及近郊周邊鄉村承載主要休閒需求，主要客源地城市居民休閒空間由城市向周邊轉移。踏青賞花、民宿度假、非遺體驗、郊野露營成為市場主流，家庭親子休閒自駕遊熱度不減。

江蘇、山西、湖北等地立足近程市場特點推出系列特色產品，本地遊、鄉村遊和精緻露營等戶外活動成為市民群眾首選。假日期間，318川藏線、呼倫貝爾草原線、海南環島線、甘南隴南環線、香格里拉、廣東沿海、伊昭公路、青甘大環線、千島湖等地區，憑藉獨特的自然風光受到自駕遊愛好者歡迎。

三、鄉村旅遊熱度走高，本地遊客成為城郊民宿、露營地消費主力：

近郊周邊遊帶動鄉村遊熱度升溫，山居民宿、賞花摘果、農耕研學等綠色、健康的休閒體驗活動備受遊客青睞。家庭組團式的採摘、燒烤、野炊等休閒方式明顯增加，特色度假型民宿、農家樂帶動旅遊消費，各地民宿價格穩中有升。遊客對民宿軟硬體品質提出更高要求。露營成為潮流，「賞花＋露營」「房車＋露營」「露天音樂會＋露營」「旅拍＋露營」等眾多特色精緻露營產品受遊客追捧。

四、本地旅遊產品創新升級，「雲展演」「雲旅遊」豐富文化和旅遊體驗形式：

市場主體積極創新豐富假日市場。洛陽欒川王府竹海、杭州城隍閣景區和吳山景區、南京大報恩寺遺址公園、甘肅河口古鎮等地打造實景戶外劇本殺，遊客通過換裝，根據任務主線遊玩整個景區，創新性的文娛場景得到遊客好評。

疫情防控常態化下，大批線下活動轉為線上，河南推出「雲展演」「雲旅遊」，舉辦線上系列演出活動。

「安徽文旅」微信公眾號推出線上專題宣傳活動，讓市民雲遊江淮美景，感受江淮大地的獨特風光。

廣州通過鄉村旅遊季活動，邀請網紅博主、旅遊達人、攝影愛好者、媒體代表前往廣州鄉村深度采風，通過直播的方式展現鄉村之美。

北京、遼寧、陝西等地不少景區通過抖音、快手等直播平台開啟現場直播，通過「邊遊邊解說」的方式帶領遊客「雲遊」。