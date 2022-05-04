從小吃店變身生醫公司的「高登環球生醫公司」，卻能取得中央流行疫情指揮中心快篩試劑緊急採購16.5億的標案，遭立法院國民黨團質疑黑箱。而指揮中心5月2日才發函給該公司，經查公司登記地址早已人去樓空，也引起網友質疑，「公文是要發給鬼嗎？」

根據本報記者實地查訪高登環球生醫所登記的公司地址，內部早已清空，大門所掛公司名稱則是「鷹視力眼訓中心」及「萬澤科技股份有限公司」，物業保全指稱，該公司一個多月前就搬走了，也曾收過高登環球生醫公司相關郵件。

高登採購疑雲也引起PTT網友發文討論，好奇「有什麼神秘力量的公司可以這麼簡單拿到1700萬劑的篩劑、16.5億的大單」，且指揮中心在5月2日發出最速件公文，公文上的地址就是公司登記地址，質疑「公文是要發給鬼嗎」。

貼文也引起許多人留言討論，認為事情確實不單純，「這不就皮包公司劇情」、「這繼續追查下去很有戲」、「查這公司的金流跟營業狀況，搞不好是空殼勒」、「做完這波就可以退休惹，羨慕」、「太扯了，這樣的廠商政府信的過？」、「連現勘都沒有嗎？簽約怎麼簽的，公文文書怎麼送達的？再查下去，繼續挖下去有戲了」。

但也有人認為登記地址事小，「發大財了，換豪華辦公室臭了嗎」、「公司稍微移動一下，還好吧」、「這個在台灣很普遍，做政府標案的中小企業都這樣」、「變更登記還沒送而已，搞不好搬去101」、「其實登記跟辦公營業不同地方不是稀奇的事啦，只是上億標案…」。

指揮中心指揮官陳時中今天下午回應，凡是具有醫材商資格的廠商都能向指揮中心販賣，並強調廠商販賣產品必須符合國內EUA資格，同時要有現貨，並通過事後審查，把關機制相當完善。