智庫專家3日指出，俄羅斯軍事理論對中國大陸軍方的影響十分深遠，但俄軍於入侵烏克蘭時的糟糕表現，可能也讓中國大陸戰略學家跟其他全球專業人士一樣滿頭問號，加緊研究俄軍為何違反明確認知敵我實力、統一協調、後勤、出其不意等4項基本原則。

軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）表示，自俄烏戰爭2月24日爆發以來，俄羅斯在作戰上發生許多「初學者等級」的錯誤，不僅讓美國和歐洲觀察家摸不著頭腦，俄羅斯的親密軍事夥伴中國大陸也感到十分困惑。

美國智庫「海軍分析中心」（Center for Naval Analyses）副總裁兼中國大陸與印太安全事務負責人馮德威（David Finkelstein）指出，共軍學習俄羅斯軍事理論達數十年，其2016年軍事改革的部分內容，也參考了俄軍2008年後的組織現代化成果。但俄軍在此次戰爭中的舉動，卻只讓共軍戰略家想問：「為什麼？」

馮德威認為，共軍將探討俄軍犯下的許多基本錯誤，包括未「知己知彼」，低估烏軍反抗能力並高估自身戰力；作戰缺乏統一協調，讓部隊行動難以連貫；忽視後勤需求，據稱連軍糧都須向大陸求援；以及在行動上並未出其不意。不過最後一點可能與美國情蒐能力和烏克蘭智慧手機普及有關。

馮德威還表示，中國大陸認為俄軍近年來曾於車臣、喬治亞、克里米亞、敘利亞等地行動，實戰經驗遠較1979年中越戰爭後便未參與大規模戰爭的共軍豐富，相關行為值得學習；但事實證明，如果軍事領袖不曉得如何善用，則實戰經驗、龐大軍隊和豐富國內資源都將派不上用場。