印度人壽保險（LIC）準備股票首度公開發行（IPO），4日開放申購，估計發行規模逾27億美元，超越數位支付平台Paytm去年IPO金額25億美元，為印度歷來最大IPO，並測試外資對印度股市的興趣有多大。

印度政府讓國營LIC透過IPO出售3.5％官股，約2,213萬股，發行價在902到949印度盧比區間，以區間頂端計算，最高籌資2,100億盧比（約27.4億美元）。

在9日結束申購後公布IPO最後定價。券商向來周末放假，但為了這次史上最大IPO，特別開放民眾7日（周六）也能申購。LIC釋出的股票，20％開放外資申購，10％給保戶申購。成功申購的保戶每股可得60盧比折扣。

LIC是印度最大壽險公司，全國約2.5億個保戶。2019年到2021年間，LIC保單存款占全國總家庭存款比率增加3.4個百分點至19.4％，超過退休基金的16.7％。同期間銀行業比率減少7.1個百分點至29.4％。

政府在2000年開放壽險市場前，LIC獨占壽險市場，開放後LIC仍握有三分之二市占率。雖然迄2021年3月底止會計年度，LIC市占率從前年度66.22％下降至64.14％，但仍是壽險業巨無霸。

LIC原計劃2月發行IPO，但因俄烏戰爭和法人資金從印股流出而延後。外資1月以來從印股累計抽走約160億美元，LIC把原計劃發行5％股權，降低至3.5％。

LIC目前潛在估值約800億美元，僅2月時約1,600億美元的一半。

按照2月的條件發行5％股權來計算，可望籌資約80億美元。但現在發行3.5％股權所籌措資金大減。外界批評LIC選在最壞時間點發行IPO。

但印度政府的前經濟顧問維瑪尼（Arvind Virmani）駁斥外界說法，指發行IPO是沒有完美時間點，只要國際市場有高度流動性就是好時機。