大都會單日連勝勇士兩場，大都會投手歐塔維諾（Adam Ottavino）投出可能是本季距離好球帶最遠的一顆好球，讓勇士杜瓦（Adam Duvall）狼狽追打遭到三振。這球當然也得到網路投手行家@PitchingNinja的注意，他分析這並非杜瓦傻傻的揮棒，而是歐塔維諾確實很有一套。

歐塔維諾與杜瓦是右投對右打，本來就對杜瓦不利，可以看出歐塔維諾的滑球位移幅度相當恐怖，幾乎是從接近好球帶外側一路飄到快要暴投的程度，讓捕手必須起身才能接住這一球。但是這麼離譜的滑球（時速80.8英里，130公里），杜瓦仍是揮棒落空，而且是兩度揮空！

球迷看了不免質疑是杜瓦的選球能力太差，「他是在對空氣揮棒嗎？」不過根據行家分析，歐塔維諾可以使用一模一樣的動作投出95英里（時速152.9公里）的四縫線速球，並且還能擦著好球帶外側進壘。換言之對於打者來說，他們只能用賭的，因為歐塔維諾的同一個動作能夠把球投到左右相反的地方。

歐塔維諾本季登板中繼9.2局，送出17次三振，自責分率3.72。他最有名是在2019年自誇「就算對手是貝比魯斯（Babe Ruth），我也每次都能三振他」，遭到球迷痛罵狂妄。事實上貝比魯斯是左打者，歐塔維諾的超級滑球難以發揮全部效果，不過對付勇士杜瓦、史旺森（Dansby Swanson）這兩位右打者都沒問題，史旺森接在杜瓦後面被三振。