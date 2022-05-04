國內新冠肺炎疫情嚴峻，醫療量能也逐漸吃緊，但高雄有一名家長上網抱怨，小孩身體不適前往醫院掛急診，結果現場一大堆等著做PCR的人，等了6個多小時才有醫師看診，氣得向高雄市長陳其邁喊話，「市長要不要來看看，醫院是怎麼處置病患的」。對此，高雄榮總回應，經過醫師評估該父子檔兩人僅為輕症，並不符合住院條件。

高雄榮總指出，因應新冠肺炎疫情，該院自4月20日起，除急救個案外，其餘病患均須排除新冠肺炎確診才可進入院內，否則都是在戶外診療與治療，而林男5月1日自行快篩陽性到院採檢PCR，2日、3日自訴全身不適，堅持要求119送榮總治療，經過急診評估，他血氧飽和良好、生命徵象穩定、X光無肺炎情況。但林男3日就診時，在急診喧鬧要求住院，同時在確診區與候診採檢區來回穿梭，且不聽勸導自行躺在地上。

而林男12歲的兒子在5月3日上午因發燒，林男要求119將兒子送院治療，經過醫院診治及採檢後離院，下午林男又因相同症狀，再度攜子來診，經醫師評估，父子均為輕症患者，不符住院條件，經過溝通後，將林姓父子請回，執行居家照護。

高市府衛生局表示，此案事實上已經接到3天，當時這對父子因為自稱有不舒服症狀，在高雄榮總篩檢站採檢，採檢完後不肯離開，因為不符住院的相關處置要件，所以院方在過程中也盡量協助該對父子，經衛生局了解後，在相關症狀及處置上，也給他們建議，後續會進一步了解高雄榮總與父子間處置狀況。