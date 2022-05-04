韓國女團BLACKPINK成員Jennie從出道至今人氣居高不下，精緻高級的外貌讓她成為許多價值不斐的國際精品名牌青睞，像是有「人間香奈兒」的美譽，另外還是BIGBANG成員GD（權志龍）的女友，身分地位不同凡響；最近Jennie在歐美享受假期，在絕美洞穴裡玩水脫掉外褲，展現飽滿蜜桃臀和S曲線，尺度越來越火辣。

有「人間香奈兒」外號的Jennie在全球有數以千萬計的粉絲，她的時尚感被各大精品名牌肯定外，四處也都能看到模仿她穿搭的人，可見其影響力有多非凡；前段時間Jennie才分享到夏威夷玩的美照，還被發現尺度大解禁居然沒穿內衣，引起熱烈討論，最近又悄悄放上清涼照，好身材全被看光。

最近Jennie在歐美享受假期，在絕美洞穴裡玩水脫掉外褲，展現飽滿蜜桃臀和S曲線，尺度越來越火辣。(圖/ 摘自BLACKPINK Jennie IG)

2日Jennie在IG更新動態，分享多張絕美海景和鑽入洞穴玩水的照片，還沒下水前的Jennie穿著針織背心搭配卡其色長褲，沒想到一玩水就直接褪去褲子，下身只剩一件黑色小褲；從Jennie的自拍美照能看到她完美的S曲線，還有上帝視角洩飽滿誘人的蜜桃臀，四肢纖細到找不到一絲贅肉。

Jennie一次次尺度越來越大，也讓粉絲驚喜又興奮，「我的天啊Jennie，這樣不行啦」、「感謝妳上傳了這麼美這麻辣的照片啊」、「愛地球、愛水更愛Jennie」、「太辣了，看不夠啊」、「我快瘋了，穿太少了啦」。