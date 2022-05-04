民進黨太保市長初選協調不成，參與登記初選的鄭淑分發聲明質疑黨部作法不公。（鄭淑分提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義縣黨部太保市長初選協調不成，參與黨內登記的太保市公所祕書鄭淑分質疑黨部作法不公，偏袒特定參選人，繼黨部急發聲明稿強調一切依規定的提名辦法，公平、公正、公開後，被點名的縣議員戴光宗透過臉書回應，除說鄭淑分未經副總統賴清德、立委蔡易餘同意使用照片豎大型看板，鄭如脫黨參選到底，勢必造成分裂，希望鄭淑分能回歸黨內初選機制。

針對鄭淑分聲明指縣黨部同意特定候選人以大型看板、扇子等文宣掛上民進黨黨徽，表示縣長翁章梁、立委蔡易餘唯一支持，明顯是用指定的方式偏袒特定參選人，是要她知難而退離開民進黨，戴光宗反指鄭使用賴清德、蔡易餘照片在太保到處竪立大型看板，但並未經他們本人同意，且鄭淑分到處宣講為市長黃榮利唯一指定、全力支持的人選，他也未曾向黨部提出任何抗議與舉報。

戴光宗說，在黨部協調小組中，鄭淑分提出若8月29日到9月2日之間，若有第3人競選太保市長，她同意黨直接提名阿宗，但她自己要以無黨參選到底。這樣勢必會造成黨內分裂，一定是民進黨支持者不樂見的情形。

戴光宗說，他已依照黨的機制進行登記爭取提名，希望鄭淑分能回歸黨內初選機制，不要造成黨內分裂，民進黨一定要團結贏得勝選。