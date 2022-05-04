看了媽媽的「類生魚片」，其他網友支援「類握壽司」。（翻攝臉書《爆料公社》）

看了媽媽的「類生魚片」，其他網友支援「類握壽司」。（翻攝臉書《爆料公社》）

台鐵工會發起五一不出勤，交通部推出客運「類火車」應變，也引爆各種「類XX」搞笑模仿風潮。一名女網友表示，跟媽媽說想吃生魚片，結果媽媽端出了西瓜做成的「類生魚片」，還附上哇沙米醬油。超逼真作品讓破萬網友讚嘆：媽媽是真正的分子料理大師！

臉書社團《爆料公社》轉貼《爆笑公社2》文章，一名女網友發文：「我跟媽說我想吃生魚片」，並分享2張照片，一張是媽媽正在精心地為生魚片擺盤，旁邊還有一碟哇沙米醬油；另一張則是生魚片特寫照，仔細一看，原來根本是紅肉西瓜切片！

這篇貼文獲得超過1.3萬個讚，網友讚嘆：「類生魚片！」、「西鮭魚」、「媽媽是真正的分子料理大師」、「媽媽太有才了！」、「這生魚片有瓜味」、「西瓜油脂分布也很均勻」、「跟你說這是生魚片，它就是生魚片，媽媽不會騙你，趕快吃！」。

還有網友分享「類握壽司」，有用帶皮蘋果切花做的，也有用各種小零嘴鋪在飯團上的；最爆笑的是，有網友貼出真正的生魚片，搞笑說：「我這塊西瓜也不錯」。