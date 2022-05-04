這次換斑鳩造成跳電？有男子在拍下住家外面有隻斑鳩站在電線桿上，讓他擔心的拍下照片，並直呼「不要啊！我想吹冷氣」；網友一見笑翻，留言表示「現在是松鼠啦！還沒輪到斑鳩」，不過也有網友發現是站在電信線上，頂多影響網路、電視，要原PO別太擔心。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳3張照片；由於近來發生停電的時候，常有鳥禽或是動物導致「停電」，原PO看見有隻斑鳩站在家門口外的電線桿上，原PO擔心的直喊「不要啊！我想吹冷氣」。

男子拍到住家外電線桿上站著一隻斑鳩，他無奈大喊「我還想吹冷氣」，網友表示是站在電信線上。（翻攝自臉書爆廢公社）

網友一看照片笑翻，紛紛留言表示，「烤斑鳩」、「飼料拿來！不然死給你看」、「這個不是啦，老鼠才是吉祥物」、「一定是有人故意放上去的啦，以前怎麼都沒有」、「就決定是你了」、「用生命幫你省電費」、「現在是松鼠啦！還沒輪到斑鳩」、「也許晚上就加菜了」、「台電又有新題材了，太好了」。

不過也有眼尖網友發現斑鳩站的不是電線，而是電信線，「那個是有線電視的線，沒事，頂多沒電視網路可以用而已」、「那是電信線」、「電信線頂多沒網路可用」。