厲旭直言現在是歌聲的全盛期。（愛貝克思提供）

韓國天團「SUPER JUNIOR」與台灣有著特殊情感，成員們來台就如自家廚房似的熟悉自在，近日主唱厲旭帶著第三張迷你專輯《A Wild Rose》回歸歌壇，也特地向台灣粉絲問候，感謝台灣粉絲們一直以來的支持，不僅清唱新歌大秀歌喉，已是中文小能手的他，直接升級撂台語要粉絲「歸剛攏愛聽」整天都要聽專輯，最後還甜蜜送上飛吻。

厲旭自2019年發行迷你二輯《Drunk on love》後，便專心於團隊活動與音樂劇演出，粉絲等了3年，終於等到厲旭推出第三張迷你專輯《A Wild Rose》，久違的回歸在事前宣傳上，除了有感性的音樂預告外，還進行2場線上直播親自向粉絲劇透新專輯內容，並製作「RYEOWOOK’s Black Box」、「RYEOWOOK’s Recording Diary」、「RYEOWOOK’s Kiss the Radio」與「Three-RYEOWOOK’s Online Meeting」等多樣新穎有趣的影片內容，可見其用心。

在「Three-RYEOWOOK’s Online Meeting」影片中，厲旭為取得新專輯的支持，召喚2016年與2019年的自己，進行一場三方音樂對話，能感受厲旭對於久違回歸的緊張激動與對新專輯的自豪感，直言現在是歌聲的全盛期。主打歌〈Hiding Words〉是首融合抒情的鋼情旋律與溫暖的吉他聲、充滿著哀切感的抒情歌曲，歌曲越到後半有著更加華麗、雄壯的編曲，佐以厲旭爆發性的演唱，將面對即將分手的痛苦彷彿電影般的表現出來。厲旭在採訪中介紹道，「從中低音到高音，將愛情痛苦的憤恨傾洩而出是其中關鍵，為了細緻地表現付出許多努力」；希望能聽到人們對於新專輯給出「完美」的評價，想以更具音樂性、唱歌的厲旭被人所記憶。

厲旭第三張迷你專輯《A Wild Rose》，除主打歌外還收錄6首歌曲。述說消極愛情故事的〈Bluebird〉、給久違相逢之人的〈My Dear〉、給人空虛朦朧感的〈Everlasting Love〉、節奏感十足的〈Crying〉、細膩的現代搖滾歌曲〈To Me〉、充滿夢幻魅力的〈Angel's Wing〉等。目前已在台數位發行。