台灣確診數暴增，引發「快篩之亂」民眾一劑難求，有名人妻日前囑託老公買快篩劑，她拿到後發現裡頭竟沒有「採檢棉棒」，只好拍下照片詢問醫師，醫師一看傻眼，原來包裝上已寫上小小的字「測孕盤」，該人妻最後難為情地說「也太丟臉了吧，真的要罵死老公」。

小兒科醫師柳雱邁在臉書貼出一段對話截圖，圖片中1名婦人拿1份「篩劑」請教他，婦人問說這份篩劑怪怪的，裏頭沒有棉花棒，他一看就馬上發現包裝上寫著小小的「測孕盤」，他向婦人說「這是驗孕盒吧？」對方才恍然大悟喊「也太丟臉了吧，真的要罵死老公」。

有名人妻日前囑託老公買快篩劑，她拿到後發現裡頭竟沒有「採檢棉棒」，只好拍下照片詢問醫師，醫師一看傻眼，原來包裝上已寫上小小的字「測孕盤」。（翻攝自小兒科醫師柳雱邁臉書）

柳雱邁事後發文笑說「什麼時候快篩會出現三條線？當你拿驗孕盒問醫師的時候」，勸說民眾買不到新冠肺炎快篩心情的確會不好，但購買時也不要太衝動，下手前眼睛要睜大。

其他網友紛紛留言「這個兩條線，我會恭喜他」、「這個只好留著下次用了」、「不要這樣，這腦公為了賺錢已經進化成生活智障」、「趁這波衝明年的生育率」、「這算不算也是快篩之亂啊」、「太好笑，最近驗孕棒很熱銷」、「這個兩條線比確診恐怖吧」；先前也有另名網友分享「搶錯盒」經驗，他說當下看到架上有貌似篩劑外觀的商品就拿了「想說架上還有，都沒人拿」，結果卻是驗孕盤，同樣讓網友笑翻。