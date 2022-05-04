女星隋棠和先生Tony結婚後，陸續生下3個小孩，大多把時間放在陪伴孩子們成長上，還有經營她的副業，在粉絲敲碗許久，最近終於等到她重新開始拍戲，作品還未完成就已令不少影迷相當期待；隋棠今（4）日晚間透露壞消息，劇組篩出2名確診者，她為了孩子們也迅速搬出住處，接受快篩和PCR都是陰性。

隋棠近期工作不斷，除了經營副業，終於要帶來新的戲劇作品和粉絲見面，但今晚卻無預警在IG更新限時動態，分享緊急狀況，「劇組篩出兩名確診者的今天，毫不猶豫搬出家裡了，演員工作無法一直戴口罩，腹背受敵之感。只希望孩子漸漸（健健）康康」，也補充寫了一句「大家平安」。

隋棠今（4）日晚間透露壞消息，劇組篩出2明確診者，她為了孩子們也迅速搬出住處，接受快篩和PCR都是陰性。(圖/ 摘自隋棠IG)

據《三立新聞網》報導，隋棠經紀人證實劇組有2名工作人員確診的消息，也透露隋棠上星期有做PCR，2日也有做快篩，狀況都很OK；但今日隋棠得知有工作人員確診消息後，不僅立刻搬出住處，隨後也立即進行快篩和PCR，結果都是陰性。

41歲的隋棠已經是一名生3寶的辣媽，不時會在社群分享家庭生活，看得出她相當疼愛3個小孩，在她得知劇組有人確診，又馬上搬離住處保護小孩，讓網友見到母愛有多偉大。