全素飲食都被認為健康，因為少油、少脂，但是發育階段的孩子適不適合素食呢?早年的看法是不建議，擔心蛋白質攝取不足。不過一項新的研究發現，情況沒有原本預判的那麼嚴重，健康並無問題，只是體重有稍輕的情況，父母稍微注意一下即可。

可能與氣候變化和追求健康等因素，素食主義者在全球有廣泛上升的趨勢。2022 年1月，在北美洲進行的一項調查顯示，有10%的美國成年人，現在吃全素飲食；加拿大有超過 200萬人，認為自己是素食主義者，而英國超過三分之一的人口，有轉向植物性飲食的意願。

然而，全素夫妻的家庭難免擔心，自己的孩子在完全以植物為基礎的飲食，是否能夠為孩子提供所有必需的營養？剛好，多倫多聖邁克醫院的研究人員在最近發表在《兒科》醫學雜誌上的文章回答了這個問題。

這個研究從 2008年開始到 2019年結束，也就是整整10年的時間，檢查了8,907 名6至8歲的加拿大兒童，研究人員從父母的飲食情況，將孩子分為素食群和非素食群，比較他們的身體發育情況，包括體重、維生素D水準、體重指數、身高、鐵含量和膽固醇等等，由於時間跨過從孩童時期到青春期結束，因此資料量相當足夠。

首席研究員兼兒科醫生喬納森•馬奎爾博士(Jonathan Maguire)說：「在過去的 20 年間，我們看到全素飲食越來越受歡迎，這與素食的種類增加，可獲得更多樣的植物性替代品有關。但是我們還沒有看到素食對兒童營養發育的相關1研究。」

分析表明，全素食的兒童與非素食兒童的營養程度約略相同，因此原本擔心的營養不良是不至於的。然而，全素兒童的體重確實有體重不足的風險，機率約為2倍。

因此，研究人員建議家長，注意孩子的體重情況，要是體重不足，那就製定一套良好的飲食計劃。

研究指出，素食者的營養來源相當多樣，例如，一些水果和蔬菜，如蘑菇、椰子和覆盆子富含鐵。穀物、牛奶、豆腐是維生素D和蛋白質的良好來源。而燕麥、香蕉、米飯和小麥含碳水化合物。

不過，這項研究沒有分析素食的類型，因此，有必要進一步研究，以便更詳細地比較素食、純素食和非素食兒童的營養差異。