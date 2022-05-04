因應數位金融發展、線上交易比重攀升，富邦證券自2019年底導入AI技術，推出24小時的「智能客服機器人」，有別於同業智能客服多以文字回覆，富邦智能客服運用大量的圖卡式對話，還可串接教學影片，透過影音檔讓客戶更容易理解相關資訊；截至今年3月底，使用人次已突破100萬大關，每月服務量能已為人工客服的3.4至3.8倍。

富邦證券表示，智能客服提供所有客戶可隨時獲取友善服務，為證券公司落實公平待客的最佳體現。

富邦證券統計，客服中心0800專線每月平均服務1.5萬通來電，導入智能客服即是為擴大整體客戶服務的量能，智能客服自2019年底上線至今，已從平均每月1.3萬使用人次，成長至每月4.7萬使用人次，顯示智能客服的建置，不但提供既有客戶除了電話諮詢之外另一種服務管道，更是滿足與日俱增的數位客群諮詢需求。

富邦證券指出，「智能客服機器人」目前已可提供上千組答案題型，回覆各類證券投資相關的疑難雜症，舉凡客戶最常詢問項目，包括憑證下載、密碼解鎖、平台軟體操作到連絡營業員等，皆能服務到位。