韓國歌手「江南大叔」PSY曾在10年前憑騎馬舞《江南Style》一曲紅遍全球，在2個月內就狂撈150億，不過在此巔峰過後就一路走下坡，2019年還因醜聞纏身跌落神壇；近年他退居幕後當起製作人，不但成立經紀公司，旗下也有包括泫雅等大咖藝人。PSY近日與Miss A女神、「國民初戀」秀智合作推出動感舞曲，昨(3日)晚間MV上線，短短1天時間就狂吸782萬人次觀看數，秀智在影片中狂換造型的演出也成為一大亮點。

江南大叔PSY近日發行新專輯，先前他就曾發布與BTS防彈少年團團員SUGA合作的新曲《That That》，短短5天已有近7,600人次觀看。昨(3日)他上傳另一首歌曲《Celeb》，竟有韓國女團Miss A成員秀智（수지）參與演出；這是一首輕快帶點復古風格的動感舞曲，依據歌名秀智在MV飾演的就是「明星」，站在C位與PSY大叔大跳排舞，其中一個舞步類似「騎馬舞」的變化版成「踏步舞」，畫面看來活潑動感逗趣。

（影片來源取自《officialpsy》若有移除請見諒）

因為曲風帶有復古，秀智的造型也千變萬化，變成各式復古女伶的形象，例如紅色點點蓬蓬袖洋裝、格紋上衣、桃紅色網紗罩衫搭配撞色的寶石藍長靴、淺粉色方形領洋裝、銀色深V禮服等，將近10套服裝讓粉絲大飽眼福。MV短短1天狂吸782萬觀看數，超過萬條留言滿是讚聲：「秀智真的是國際級巨星」、「這個MV不小心就看超過10次」、「可以推舞步教學影片嗎」、「好可愛的一首歌」、「看了心情會變很好耶」。

PSY先前曾與性感小野馬泫雅（현아）、佳人（가인）、娜恩（나은）合作，不但話題不斷，歌曲MV點閱率更是首首破億，因此網友早就開始猜測，這次新歌的「PSY女郎」將會是誰。昨日發布的新歌中，秀智在鏡頭前拋開偶像包袱，大膽搞笑，浮誇動作笑翻網友。其實2019年就傳出PSY將與秀智合作新歌，也在PSY的演唱會中曝光了MV片段，無奈新冠肺炎疫情肆虐，歌曲上架延後至今，但Psy大叔的熱度仍不減往日。

（影片來源取自《officialpsy》若有移除請見諒）

《江南Style》當年以獨特的洗腦旋律、吸睛的MV加上簡單易記舞步，短短4個月就成為當時YouTube上觀看數最高的MV，成為首支突破10億、20億觀看次數的神曲，最高觀看紀錄更保持長達5年，至今累積了43億次觀看。如今新MV中Psy也大秀痞子大叔舞步，再次將歡樂帶給觀眾。