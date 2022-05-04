星二代焦曼婷(焦焦)是資深小生焦恩俊的女兒，日前參加《全明星運動會》第3季，亮眼表現讓她受到更多關注，不過出道以來鮮少有性感裝扮的她，日前和《全明星》選手們到墾丁度假，近日她再曬出當時美照，好身材讓人驚艷不已。

焦曼婷前陣子和《全明星》選手們到墾丁度假，3日她有感而發寫下：「在總是下雨的台北，想念著那幾天的逃離台北計畫，與海生活的日子。」並附上穿著紅色連身泳裝的美照，只見胸前開深V，辣露超兇上圍和I字深溝，下半身開高衩到大腿根，一雙緊實長腿相當吸睛。

另外一張還有她和黃沐妍、田依甯的合照，3女神同框畫面絕美，讓網友看了都狂讚「天啊，愛上了」、「有沒有這麼辣」、「好美好辣喔，又是運動健將」。身高172公分的焦曼婷，平時就有衝浪、打羽球、溜冰等運動習慣，不過她坦言參加《全明星》前，爸爸焦恩俊對她有點沒信心，因此她參加就是要證明給爸爸看。