日本自民黨青年局前往五指山國軍公墓 追思李登輝 。（外交部提供）

日本自民黨青年局訪問團今天前往五指山國軍示範公墓的前總統李登輝墓園追思，並獻花致意，訪團緬懷李登輝促進台日交流的貢獻，李登輝女兒李安妮也陪同前往。

訪問團由青年局局長小倉將信眾率領，3日抵達台灣；外交部長吳釗燮昨晚在台北賓館設宴歡迎訪問團成員。訪團今天也前往五指山國軍示範公墓追思李登輝，由小倉主祭。

外交部表示，李登輝任內推動台灣民主化，強化台日交流，在日本政界以及民間都獲得很高的評價。李登輝雖已去世，但他的精神永存，台日關係在既有的友好基礎上，將繼續乘風高飛，大步向前。

訪問團預計明（5）日上午10點拜會副總統賴清德，11點拜會蔡英文總統，總統府期盼，透過此次面對面的交流，能夠更進一步凝聚台日之間的深厚堅實友誼，並進一步深化雙方在各項議題上的合作關係，為維護區域和平穩定及經貿繁榮發展共同努力，讓台日「善的循環」生生不息。