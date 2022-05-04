小松菜奈在片中罹患數萬人中僅有一人會得的不治之症，被宣告餘命僅剩10年。（車庫娛樂提供）

熱賣超過65萬冊的日本人氣愛情小說《餘命10年》，其中淒美哀傷的故事劇情，其實有部分是來自原作者小坂流加的親身經歷。小坂流加在大學畢業後罹患絕症，長年雖為病痛所苦，依舊致力於執筆創作，並到日本知名出版社「文藝社」自費出版，讓小說《餘命10年》獲得出版發行的機會，卻在2017年校對結束之後離世。《新聞記者》金獎導演藤井道人將集結小坂流加遺志的小說《餘命10年》改編成真人電影，找來「厭世女神」小松菜奈飾演女主角高林茉莉、「鹽臉男神」坂口健太郎飾演男主角真部和人，費時約1年共同完成這部淒美動人的愛情電影，在日本上映後更感動超過200萬人次，拿下28.6億日幣（約6.5億台幣）的票房佳績。

電影於2020年夏天開始拍攝，並在2021年的初夏殺青，小松菜奈也分享了該如何保持「茉莉」這個角色：「我在拍攝期間也會飾演其他的角色，所以要維持在茉莉的心情是很辛苦的，而且為了角色的需求還需要減重，這些時候支撐著我的就是『RADWIMPS』創作的主題曲〈うるうびと〉。不只拍攝期間，就連沒在拍攝時也時常聆聽，藉此切換心情，也將自己與茉莉聯繫在一起。」首次與小松菜奈共演，坂口健太郎表示時常有將小松菜奈看成女主角茉莉的錯覺：「小松菜奈完全就是茉莉，她有許多令我印象深刻的演技詮釋，在拍攝現場總有種『茉莉本人就在這裡』的感覺，就連在攝影機沒有拍攝時，一瞬間我也會把小松菜奈看成茉莉；在拍攝時雖然面對的是茉莉，但總會看見一些菜奈的影子。」

該片除了卡司陣容強大外，音樂更是找來曾為知名動畫《你的名字》、《天氣之子》操刀配樂及創作主題曲的人氣樂團「RADWIMPS」負責電影音樂，這也是他們首次負責真人電影的配樂，主唱野田洋次郎更分享創作的經過：「這是我們首次為真人電影伴奏，既新鮮又充滿了挑戰。一邊看著電影畫面，要為茉莉、和人以及他們周遭登場的角色添加怎樣的音色，該如何在背後推他們一把等，這些都讓我們傷透腦筋，製作時間長達相當於看了100次這部電影。在所有的編曲結束，最後的和弦結束並完成正式錄音後，我看著畫面眼淚也跟著奪眶而出。」導演也表示在電影開拍前，野田洋次郎就先以劇本帶給他的靈感開始創作，拍攝現場更是邊聽著樂曲邊進行拍攝，是在野田洋次郎的引導下完成這部作品。

《餘命10年》將於6月10日在台上映。