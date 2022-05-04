民進黨今天舉行中常會，傳出篩試劑惹民怨，蔡英文總統要求「不要堅持實名制」。蔡英文今晚表示，最近，大家都很關心疫情，尤其是快篩試劑的取得，她要感謝指揮中心和政院讓實名制上路，有助於讓民眾有秩序取得快篩劑。
蔡英文在臉書表示，在今天的中常會上大家也有討論到，除了現在的實名制之外，我們也協調更多元的快篩購買通路，讓大家能從市面上的其他管道，以更快的速度、合理的價格取得快篩試劑。「這點我們和行政部門會一起繼續努力，一起來解決快篩劑的供需問題」。
民進黨今天舉行中常會，傳出篩試劑惹民怨，蔡英文總統要求「不要堅持實名制」。蔡英文今晚表示，最近，大家都很關心疫情，尤其是快篩試劑的取得，她要感謝指揮中心和政院讓實名制上路，有助於讓民眾有秩序取得快篩劑。
蔡英文在臉書表示，在今天的中常會上大家也有討論到，除了現在的實名制之外，我們也協調更多元的快篩購買通路，讓大家能從市面上的其他管道，以更快的速度、合理的價格取得快篩試劑。「這點我們和行政部門會一起繼續努力，一起來解決快篩劑的供需問題」。
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