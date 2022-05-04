有自稱是藥劑師的網友，拒絕幫家人留10份快篩，竟被罵「少自命清高」！（翻攝爆料公社App匿名公社）

疫情嚴峻，快篩劑搶翻天，實名制開賣後天天供不應求，一名藥劑師透露，母親要求他拿10份快篩劑回家，他表示不能這麼自私而拒絕，且料竟遭母親罵「少自命清高！」，誇張言行讓網友也搖頭。

一名網友在爆料公社App匿名公社發文：「從小到大皇額娘就比較疼王兄，不止買車買房給他，連他要創業都贊助800萬，而我卻連買摩托車都要靠自己，就算幾年前考上藥劑師，家人也覺得我只是領人家薪水的，從未認同過我的努力，如今皇額娘卻又爲了王兄要爲難我…」。

原PO貼出母親與他的對話截圖，母親要他拿5¬-10劑快篩回家，因為「你哥他上班時間沒辦法去買」，原PO表示現在快篩是實名制，且劑量有限，母親又說自己家人也不能幫忙嗎？原PO回若這麼做，跟當初走後門先打疫苗那些權貴有何不同？更說「不能這麼自私，這樣對那些一早排隊等候的人不公平」，豈料母親疑似惱羞，竟回「這社回誰不自私？」、「你少自命清高」。

不少網友看完罵翻：「你少自命清高這句話我會瞬間斷線耶」、「叫皇太后去排隊，親情勒索太可怕要是藥師每個都讓人開這後門，一般民眾該如何」、「可以斷絕關係了 ，看你的述說你只有被利用的份。我覺得你教訓的很好，他們跟那些利用身份行使優先權的人有什麼不同」、「妳是女生嗎？老一輩的都還有重男輕女的觀念，既然妳都可以靠自己了就自己靠自己，他們比較『孝順』妳哥，那就以後有事都叫他們去找妳哥就好了，看破妳媽只是利用妳的孝順來滿足她自己而已，該嗆就用力給她嗆回去！搬出去然後封鎖他們的一切聯絡方式！」。