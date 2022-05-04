男女交往多久才能「嘿咻」！有位男孩在網上發文，他表示和女友交往後，不管開黃腔或講「色色的話」，都無法動搖女友願意嘿咻，直到某日女友向他提出「交往3年」後才願意嘿咻，讓他震驚這年頭「純愛戰士」很少見，不過也因此更尊重女友的決定；網友一見歪樓，竟傳授原PO幾招色色的招式。

一名男孩在「Dcard」論壇發文，23歲的他表示曾有幾位曖昧對象，但是他發對方對於「嘿咻」很主動，甚至要求先「試車」，他只好裝傻或拒絕，他也表示自己需要多一點安全感，且感情與性愛做不到分離。

目前交往的這一任19歲女友，讓他特別有感覺，不管他怎麼開黃腔，或是講「色色的話」，都不為所動，不過也因此讓他更為尊重女友的決定，直到某日，女友向他提出，「3年」之後才願意嘿咻，主要原因是女友交友單純，性愛觀、戀愛觀豐富的朋友比較少，讓他直呼「這年頭真的還有的純愛戰士」，不他也認為和女友是談戀愛不是嘿咻，就應該尊重對方需求，不過他也上網求助網友，該如何調適自己的心態。

女友和男子提「交往3年」才能嘿咻，網勁歪樓傳授色色方式解套。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示，「說說而已啦」、「男生不都是各種試探底線嗎」、「可能她需要三年跟砲友斷乾淨，體諒包容」、「一定要先試床再交往啊」、「可以先去按摩店或理容院登大人」、「把手上的繭給她看，可能會提早處理」、「跟她說只有用頭摩擦洞口就好」、「沒關係啦！結婚了還不是三年做不到一次愛」、「今天快過了，在等1094天就可以了，加油」。

不過也有網友鼓勵他，認為原PO女友很乖，應該要好好珍惜對待，在思想開放的年代仍擁有保守、潔身自愛的心態很難得，若原PO愛對方就應該等待，並認為原PO聽起來也是個好男生。