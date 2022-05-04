今年NBA季後賽收視率在美國開出紅盤，布魯克林籃網與波士頓塞爾提克的4場惡戰聚集了大量目光，同時金州勇士重返列強之林，大批勇迷回歸讓收視上漲。根據美國尼爾森收視率調查，今年季後賽首輪在TNT、ABC、ESPN各平台創下2018年以來最高收視，平均348萬人收看。

美媒Sportico指出，重點球隊洛杉磯湖人、以及球迷最多的詹姆斯（LeBron James）未進季後賽，在他之後扛起收視大旗的是勇士球星柯瑞（Steph Curry）。首輪收視率最高的比賽是強勢出擊的籃網，因為戰況大爆冷門而獲得更多話題，收視大幅勝過勇士與丹佛金塊的首輪比賽。

次輪開始就是勇士接管收視率，勇士對曼菲斯灰熊首戰創下了今年季後賽最高單場收視，平均771萬人收看，在ABC平台上成為2011年以來最高紀錄，當年達拉斯獨行俠橫掃湖人平均獲得889萬人收視（獨行俠該年拿下總冠軍）。

「勇熊戰」首場由於末節戰況接近，高峰時收視達到1020萬人，這是2019年西區決賽G4以來的最佳成績（勇士橫掃波特蘭拓荒者）。密爾瓦基公鹿次輪對戰塞爾提克G1也取得平均537萬人收視佳績。