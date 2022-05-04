長榮鋼董監爭奪戰提前開打。長榮國際今天列舉2點質疑，指長榮鋼股東會委託書徵求過程「涉不法不公」，損及公司治理與投資大眾權益；長榮鋼晚間提出反駁，說明遵循法令及函釋訂定董事職權行使辦法，有心人散布訊息恐有誤導投資大眾，危害資本市場秩序之虞。

長榮國際今天發布新聞稿，提出2點質疑，一為長榮鋼董事鄭深池與陳昭龍近日赴長榮鋼股務代理機構及公司表明行使內部監察權，但遭被檢查人長榮鋼主張有權拒絕公司董事行使內部監察權、不提供股東名冊，致使無法有效查核。

此外，長榮鋼未足額提供8000份股東會紀念品「鍋寶超真空燜燒罐840ml」給長榮國際的徵求人，且提供的數量960份，僅符合領取資格整股股東人數的6%，質疑長榮鋼利用股東會紀念品不公平操作徵求委託書。

長榮鋼稍晚以新聞稿回應，為遵循法令及函釋，並配合董事執行職務，兼維護公司營業秘密、個人資料與客戶名單安全等，基於公司內部治理，依據公司法規定、最高法院見解、經濟部函釋訂定董事職權行使辦法，以資各董事遵循，長榮鋼提出與董事查核目的與範圍相關的簿冊內容，供董事查核。

長榮鋼表示，長榮鋼專函請求鄭深池與陳昭龍依法令函示及長榮鋼內部治理規範，提出行使查核權的書面，以利辦理後續程序，但未有回應。

至於長榮國際質疑長榮鋼股東會紀念品未足額提供予徵求人方面，長榮鋼說明，第一批到貨的紀念品共1萬份，是在參酌各徵求人徵求事務處理單位的市占率後，依比例發放。

長榮鋼股東會將於6月10日登場，當天將改選4席董事及3席獨立董事。由於長榮鋼持股長榮航4.21%，外界都在關注，「弟弟派」拿下持有長榮航空10.69%股權的長榮國際後，會不會在接下來掌握長榮鋼，並在明年的長榮航空董監事改選時占上風。

目前長榮鋼經營團隊為前長榮集團總裁張榮發長子、「哥哥派」張國華；長榮國際則在被視為「弟弟派」張國明、張國政一方的張榮發女婿鄭深池當選董事長後，由「弟弟派」掌握。