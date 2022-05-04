台灣本土疫情爆發，每日新增確診數不斷創新高，6天已累計9.6萬人染疫；有「混血辣妻」之稱的中天新聞主播何橞瑢今(4日)也公布自己確診的消息，透露症狀並跟自己喊話：「我能熬過的」；她同天稍晚則分享與老公視訊的畫面，親身示範一道門隔離夫妻的「最遙遠距離」；但老公不但比出愛心，還超貼心親自熬煮新冠一號，暖男舉動也引來網友一片讚聲。

台灣新冠疫情連日確診皆破萬例，不但演藝圈多位藝人中標，陽性確診症狀也燒到主播台；中天新聞「辣妻主播」何橞瑢去新北市立聯合醫院做PCR，昨(3日)收到確診簡訊，她將截圖上傳臉書粉絲團證實，表示謝謝關心：「各位聽到的新增確診數，其中一位就是我，從快篩陽到PCR結果出來很漫長但心理（裡）有數，我是特有症狀的那種」；目前她似乎相當不舒服，表示沒力氣回覆，自己喊話「我能熬過的」。

何橞瑢今(4日)稍晚又在IG分享一張照片，畫面下方是她拿著手機正在居家隔離視訊，畫面上方則是只相差一道門外的老公，只見老公貼心比出愛心手勢安慰辣妻，成為她染疫期間最大的心靈支柱。她寫道：「什麼叫世上最遙遠的距離...就是明明你在客廳我在房間，卻隔了扇不能彼此擁抱的門」；她還曝光老公的貼心舉動：「剛剛吞了老公熬的清冠一號，希望可以減緩症狀。也謝謝大家提供的物資，也謝謝每一個貼心問候」。

辣妻有感而發：「人果然是在最脆弱的時候，特別能感受到身邊的溫暖」；網友也紛紛給她加油打氣：「早日康復」、「辣妻加油，為妳祈福」、「我今天也確診，一起加油喔」、「６７(辣妻代號)手上有血氧機以備不時之需？休息數天就會好 辣妻保重 」、「橞瑢主播要好好休息」、「有些症狀第7-10天就會突然好，如果快篩不夠，可以的話等到第10天才篩，陰性機率比較高（大多數）」、「一定要多喝水，趁機補眠一下也好」，給予溫暖關懷。

何橞瑢在嫩妹工讀生時代也曾上過PTT表特版，當時的年輕清純模樣受到鄉民好評；後來她成長為專業的社會線記者，上了主播台也以甜美嗓音及親切風格擄獲觀眾。近日她則接棒剛離職的同事許甫，擔任彭文正新聞節目《論文門開箱》的主持人；雖然與《忤惡橞客室》的社會案件風格不同，但她有自信：「辣妻就是辣妻，個人的主持風格不會不見，只要堅持與真理站在同一陣線，知道是堅持對的事情就足夠了。」