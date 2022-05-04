先前才測試過F-35B匿蹤戰機「閃電航艦」（Lightning Carrier）概念的美國海軍「的黎波里號」兩棲突擊艦（LHA 7），近期已離港展開首次海外作戰部署；「美國海軍學會新聞網」（USNI）指出，由於其姊妹艦「美利堅號」（LHA 6）正接受定期維護，因此「的黎波里號」應會前往西太平洋彌補戰力空缺。

USNI報導，「的黎波里號」2日已離開加州的聖地牙哥海軍基地（Naval Station San Diego），展開2020年正式服役以來的首次作戰部署；雖然美國海軍並未提供太多細節，但一名國防官員告訴USNI，該艦將在部署時進行更多測試，以進一步驗證「閃電航艦」概念。

美軍並未證實「的黎波里號」是否會改變傳統編制，於此次部署中長時間搭載額外的F-35B；其3日公布的最新照片可見航空機隊尚未登艦，不過卻特別展示MH-60S直升機將航空彈藥運上該艦的畫面。

MH-60S將彈藥運上「的黎波里號」。（圖／DVIDS）

USNI還指出，由於「美利堅號」已與「綠灣號」兩棲船塢登陸艦（LPD 20）和「艾旭蘭號」船塢登陸艦（LSD 48）等兩棲待命群（Amphibious Ready Group）成員一同返回日本佐世保，並接受定期維護，因此「的黎波里號」應會前往西太平洋巡弋，並接手嚇阻北韓、中國大陸等任務。

「的黎波里號」4月初才在短期測試中，一口氣搭載達20架隸屬於陸戰隊第225戰鬥攻擊中隊（VMFA-225）、第211戰鬥攻擊中隊（VMFA-211）和第1作戰測試與評估中隊（VMX-1）的F-35B，驗證如何讓大量該型戰機在兩棲突擊艦上持續運作。