為搶攻母親節檔期採購商機，按摩椅大廠喬山、傲勝Osim、棨泰及小型按摩器大廠的康生，最近均祭出母親節產品優惠促銷方案，並與各大通路合作搶市。其中，喬山表示，即日起至5月8日止，喬山直營門市與百貨專櫃，購買日本富士醫療器Fujiiryoki 5D-Ai按摩椅JP-2000，原價26.8萬元，特價25.8萬元，買就送健身魔鏡IMR-05 Relax-輕適版，每台價格5.38萬元。 為慰勞辛苦的媽媽，喬山在母親節尊榮獻禮，推出日本Fujiiryoki 5D-AI按摩椅JP-2000，擁有多項業界首創特點，新搭載5D-AI機芯與AI雙重檢測系統（S字型背脊線條與肩膀位置），能精準檢測客製化，並提供最佳化按摩方式。

Fujiiryoki JP-2000機種，配備4.3吋全彩超大觸控手控器，並具備語音導覽與業界最多23種自動行程．獨特12種類各部位集中技法，堪稱業界最高45類型86種按摩技巧與業界最大約12.5cm按摩球突出量，獨特深層按摩技法可直達深層肌集中按摩。

無獨有偶，康生宣布，即日起至5月12日展開母親節檔期活動，除品牌全品項商品超狂下殺促銷外，也推出單筆消費滿3,000元，現折300元，加贈知名連鎖咖啡蛋糕烘焙專賣店商品券。

康生董事長白如娟表示，自全球疫情開始延燒以來，許多人開始減少外出，減少進行戶外運動，對身體健康的關注度，也相對提高，近兩年來，受到疫情影響，凡是訴求居家相關的健康按摩椅墊及舒壓放鬆產品，都相當熱銷。 白如娟強調，為符合民眾按摩器材需求，公司在活動檔期，主打可帶著走的按摩椅，與大型按摩椅一樣，擁有全身按摩功能，卻少了全身包覆的壓迫感，其輕巧重量，家裡的每個人都能隨意移動，放在任何一個地方使用，其美型外觀擺放在家裡，更能完美融入。

此外，康生品牌線上超過14款「筋膜槍」，分別推出有按摩、熱敷、電波三合一功能、炫彩機身、折疊收納，與全機鋁合金材質等多款筋膜槍。尤其，康生品牌商品，皆可在7-11、全家、萊爾富、家樂福、康是美、全聯、台隆、生活工場、momo購物網、蝦皮購物及PChome 24H等網路通路購買。

傲勝今年母親節推出「媽呀 ! 真馨有禮」，即日起至5月8日止，Osim產品特價優惠，其中，「V手天王」按摩椅，用「高規格」創造新價「質」，並集獨家按摩技術與AI智能科技於一身，產品內外兼具，可提供超值不凡的按摩享受，原價14萬8,800元，特價8萬8,888元。

棨泰的Fuji按摩椅，祭出即日起至5月9日止，指定品滿1000送100，即滿1000送100點「FUJI按摩椅官網紅利點數」等多項優惠活動。另為歡慶愛沙發10週年，棨泰還邀請知名女演員林依晨，代言愛沙發iSofa，試圖炒熱買氣。