叫車服務業者優步（Uber）周三公布首季財報顯示，上季營收年增136％至68.5億美元，優於市場預期的60.9億美元，主因在於疫情趨緩帶動民眾叫車與美食外送需求攀升。但優步上季因投資支出而淨損59億美元。