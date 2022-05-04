民眾叫車需求回升 優步Q1營收年增136％ 23:022022/05/04 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 叫車服務業者優步（Uber）周三公布首季財報顯示，上季營收年增136％至68.5億美元，優於市場預期的60.9億美元，主因在於疫情趨緩帶動民眾叫車與美食外送需求攀升。但優步上季因投資支出而淨損59億美元。 雅詩蘭黛調降全年度財測 股價盤前暴跌9％ Android手機晶片大賣 高通Q1營收暴增41％ #優步 #億美 #叫車 #需求回升 #叫車服務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 波音首季業績疲軟 股價暴跌至17個月新低 03:112022/04/28 財經 美議員推銷波音客機 華航：未定案 04:102022/04/29 生活新聞 穆斯克賣股 套現48億美元 04:102022/04/30 全球財經 印度人壽IPO規模縮 估募資27億美元 23:492022/04/28 財經 《國際產業》本季展望慘淡 Lyft盤後崩跌26% 11:482022/05/04 財經 全球經濟有下行風險 留意債券資產分批低接 13:042022/05/04 財經 波克夏股東會回歸實體 第一季淨利下滑逾五成 09:582022/05/01 財經 蘋果憂供應鏈問題惡化 股價盤後下跌逾2％ 11:522022/04/29 財經 BP退出Rosneft持股 資產減值255億美元 22:212022/05/03 財經 《國際產業》拚EV電池自產 美國將砸逾30億美元 12:482022/05/03 財經 高估車資＋誤導消費者 澳洲重罰優步2,600萬澳元 04:102022/04/27 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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